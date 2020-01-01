"الاقتصاد الوطني" تسجل 1779 شركة خلال 2019

رام الله / سما /

أعلن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، اليوم الاثنين، عن تسجيل (1779) شركة برأسمال قدره (282.7 ) مليون دولار خلال العام المنصرم.

وأشار المصري في بيان صحفي، الى الجهود المبذولة لتنظيم قطاع الشركات وتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين من ضمنها فتح نافذة لبنك فلسطين في مقر الوزارة لتسهيل عملية تسديد الرسوم المتأتية عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، والعمل على أن تكون جميع الخدمات الكترونية.

وأضاف أن الوزارة من خلال مجموعة من المستشارين القانونيين والخبراء من مختلف القطاعات ذات العلاقة الذين يملكون خبرات واسعة في مجال الشركات، تعمل على انجاز قانون شركات فلسطيني متطور يشجع على الاستثمار ويبسط الإجراءات ويسهلها ويتماشى واحتياجات الشركات في الوقت الحاضر، ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويواكب أفضل الممارسات الدولية.