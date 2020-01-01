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وكالة "سما" تستعيد صفحتها عبر الـ"فيسبوك" بالتعاون مع صدى سوشال

الإثنين 13 يناير 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة "سما" تستعيد صفحتها عبر الـ"فيسبوك" بالتعاون مع صدى سوشال


غزة / سما /

أعلنت وكالة سما الاخبارية عن استعادة صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وذلك بالتعاون مع مركز صدى سوشال الذي يهتم بقضايا الصفحات الرسمية التابعة للوكالات الاخبارية التي حظرت خلال الفترة السابقة .

وتقدمت "سما" بالشكر لـ "صدى سوشال" على الجهد الذي بذلوه طواقهما الفنية لإستعادة الصفحة ، وثمنت دورها وجهدها الدؤوب في خدمة المؤسسات الصحفية والإعلاميه.

وكانت "وكالة سما" قد استنكرت في بيان صدر عنها، اغلاق ادارة موقع فيسبوك لصفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة فيسبوك.

واعتبرت الوكالة، أن هذا العمل ياتي في سياق تكتيم الافواه والتعطيل على مسار كشف الحقيقة و اظهار جرائم الاحتلال بحق شعبنا للعالم والمحتمع الدولي.

وأشارت "سما"، الى ان ادارة فيسبوك اقدمت على اغلاق وتعطيل صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة، اضافة الى تعطيلها حسابات افراد الطواقم العاملة في الوكالة.

رابط الصفحة :: https://www.facebook.com/samanewsps/

#وكالة سما #فيسبوك #صدى سوشال

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