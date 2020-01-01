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ما مصير نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"؟

الإثنين 13 يناير 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما مصير نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"؟


وكالات / سما /

يتساءل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حول مصير الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، من الاستمرار في الموسم الثالث من برنامج المواهب الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، وسط استمرار التحقيقات في قضية مقتل اللص الذي حاول سرقة منزلها في بيروت.

وبالعودة إلى الجدول المخصص للبرنامج من مصادر مقربة من شبكة "إم بي سي"، فقد تم تسجيل كل مراحل حلقات البرنامج، وبقيت حلقة واحدة يجب أن تسجل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير/ شباط المقبل، على أن تبث الحلقة النهائية مباشرة في السابع من شهر مارس/ آذار، من استوديوهات "إم بي سي" في بيروت، بحسب مجلة "سيدتي".

ويتبقى بذلك أكثر من 5 أسابيع على موعد أولى الحلقات المباشرة، وهي فترة كافية للتأكد من قدرة نانسي عجرم على الإنضمام إلى زميليها محمد حماقي وعاصي الحلاني، أم قد تشهد القضية توابع تحول دون ذلك.

وعرضت الحلقة الثانية من الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، السبت الماضي.

وخلال الحلقة، فازت نانسي عجرم بصوتين، هما نسرين بوشناق وعبد الرحمن سعيد.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في "نيو سهيلة" في لبنان، قد تعرضت لمحاولة سرقة، من قبل محمد حسن موسى، سوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل السارق على الفور على يد فادي الهاشم.

#نانسي عجرم #ذا فويس كيدز

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