السعودية تعاقب إليسا عبر MBC .. ما القصة؟

وكالات / سما /

قالت مواقع فنية أن شبكة MBC قد امتنعت عن تداول أخبار الفنانة إليسا، وبث أغانيها، إثر خـلاف مع الأمير تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فيما لم تتم دعوتها إلى موسم الرياض الفني، أسوة ببقية النجوم العرب.

إليسا وفق ما يروج صحفياً، تدفع ثمن مواقفها السياسية التي تعلن عنها بشكل مستمر عبر تويتر، حيث عبرت أكثر من مرة عن وقوفها إلى جانب مطالب الشعب اللبناني والعراقي، ما جعل علاقتها بالشركة السعودية للانتاج الفني “روتانا” التي قلصت عدد أغاني ألبومها الاخير إلى عشرة بدلاً من ثمانية عشرة.

لكن الخـلاف الأساسي بين إليسا والسعودية، ظهر من خلال تراشق بالتغريدات بين إليسا وتركي آل الشيخ، قبل أشهر، حيث طالب أحد المعجبين الأمير بدعوة إليسا لموسم الرياض، لترد هي معلقة بأنها تستحق أن تكون حيث تحترم وتتم دعوتها.

الشيخ رد سريعاً على إليسا بشكل تصعـيدي، واعتبر أن الممكلة السعودية لا تستحق إلا من يقدرها ولن تدعوا إليها إلا من يمتلك تلك الموصفات.

الخـلافات تجلت أيضاَ في استبعاد إليسا من برنامج المواهب “ذافويس” بعد عدة مواسم من المشاركة فيه، فيما كانت اليسا أعلنت أنها لن توقع عقداً جديداً مع شركة روتانا، فاتحة الباب أمام شركات أخرى للتوقيع معها.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تصويتاً إلكترونياً، لدعوة إليسا للمشاركة في موسم الرياض، إلا أن الأقبال عليه لم يسجل تلك الأرقام الكبيرة.