"حل سحري مجرب" لإنقاذ الملابس بعد "انكماشها"

وكالات / سما /

هل تساءلت من قبل عن سبب انكماش بعض الملابس بعد إخراجها من الغسالة؟ لا تخف، فهناك طريقة بسيطة للغاية لإعادة الحياة إلى ملابسك التي أصبحت بقياس أصغر.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن العملية السحرية تعتمد على "شامبو الأطفال"، أيا كان نوعه.

ولإعادة الملابس إلى حجمها الطبيعي، يجري البدء بملء دلو بماء فاتر، ثم إضافة القليل من شامبو الأطفال، وبعدها يتم وضع الثوب داخل الخليط ونقعه لنحو 30 دقيقة.

بعد نهاية النصف ساعة، يتم إخراج الثوب والإمساك به برفق، مع العمل على تسريحه وتمديده لإرخاء الألياف الموجودة في به.

بعد ذلك، يستحسن وضع القطعة المغسولة وسط منشفة للعمل على امتصاص الرطوبة الزائدة، ثم ينصح بلف الثوب داخل المنشفة ومدّه مرارا وتكرارا حتى يعود إلى حجمه الطبيعي.