10 أعراض خطيرة لنقص فيتامين “بي 12” في الجسم

وكالات / سما /

نشر موقع “فاكتي هيلث” 10 أعراض لنقص فيتامين “B12” في جسم الإنسان، وهو الفيتامين المسؤول مباشرة عن بقاء وجودة عمل خلايا الدم الحمراء، وسلامة وظيفة المخ والأنسجة العصبية.

ومن بين أعراض نقص الفيتامين في الجسم ما يلي :

1- فقدان قوة العضلات

يؤدي نقص فيتامين “B12” إلى تقييد كمية الأكسجين التي تصل إلى خلايا الدم الحمراء، والتي تؤثر على قوة العضلات بشكل مباشر.

2- الشعور بالإعياء

يشعر الشخص بالتعب الذهني والبدني المتكرر، بغض النظر عن مقدار النوم الذي يحصل عليه الشخص، إذا كان الفرد يحصل على 8 ساعات كاملة وتظهر عليه علامات التعب، فإن نقص الفيتامين قد يكون السبب في ذلك.

3- النسيان وفقدان الذاكرة

إذا كنت تشعر بحالة دائمة من النسيان وفقدان القدرة على التذكر، فمن الضروري مراجعة الطبيب المختص وفحص الدم لمعرفة نسبة فيتامين “B12” في الجسم.

4- الشعور بالوخز أو الشحنات في الجسم

من المؤشرات المبكرة لنقص فيتامينا “B12” لشعور بالشحنات الكهربائية عبر الجسم، أو الشعور بالوخز، يصف الناس هذا الشعور أنه يأتي من الجلوس على قدم واحدة أو على ذراع واحدة لفترة طويلة جدًا “النمل”.

5- شحوب البشرة

نقص الأوكسجين في الجسم يمكن أن يؤدي إلى شحوب في البشرة، وذهاب اللون الوردي الذي يميز بشرة الإنسان، وفقدانها رونقها وجمالها، وهذا بسبب ضعف الخلايا الحمراء وتفككها بسهولة، وهي حالة مشابهة لليرقان.

6- الدوار أو الدوخة

يمكن أن يكون الشعور بالدوار دون سبب علامة تحذير مبكر لنقص فيتامين “B12” ويلاحظ معظم الناس هذه الأعراض خاصةً عند الجلوس بسرعة كبيرة، أو عند الصعود على الدرج، غالبا ما يفسر سبب الدوخة إلى قصور ونقص كبير في الفيتامين خصوصا عند كبار السن.

7- القلق والأرق

يعتبر فيتامين “B12” من أهم العناصر للصحة العقلية السليمة، ونقص الفيتامين قد يسبب القلق الاكتئاب بدرجات متفاوته، حيث يشعر بها كثير من الناس لكنهم لا يدركون أن سببها الرئيسي يكون بالنقص الحاد بكمية الفيتامين.

8- تغييرات في شكل اللسان

جميع الأشخاص الأصحاء لديهم نتوءات صغيرة على سطح السان، تسمى الحليمات، وقد يلاحظ المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين “B12” أن هذه الحليمات تتلاشى.

ويصيب اللسان نوع من الالتهاب، ويترافق نقص الفيتامين أيضا مع حالة جفاف بالجانب الخلفي من اللسان أو إحساس مشابه للحرق.

9- تغيرات وضعف في الرؤية

قد يعاني المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين “B12” من مشاكل في الرؤية بما في ذلك مشاهدة البقع أو “ومضات” في مجال الرؤية، أو الرؤية الضبابية والظلال المحيطة والرؤية المزدوجة.

10- فقدان الوزن

تؤثر مجمل العوامل السابقة وخصوصا فقدان عمل الحليمات الذوقية في اللسان وعدم الإساس بالتذوق إلى انفاض رغبة الفرض بتناول الطعام وفقدان الشهية ما يسبب انخفاضا بالوزن بشكل دراماتيكي من دون معرفة الأسباب الحقيقية خلف ذلك.