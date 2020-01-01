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بينيت يصادر 66.500 ألف شيكل من منزل الأسير ماهر يونس

الإثنين 13 يناير 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يصادر 66.500 ألف شيكل من منزل الأسير ماهر يونس


القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أنه صادر 66.500 ألف شيكل من عائلة الأسير ماهر يونس، ثاني أقدم الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال بينيت في تغريدة له عبر تويتر، إن تلك الأموال تلقتها عائلة الأسير يونس من السلطة.

وأشار إلى أن هذه العملية تمت تطبيقا للقرار الذي اتخذه بمصادرة أموال الأسرى الذين نفذوا عمليات، و"يحملون هوية إسرائيلية" ويتلقون دعمًا شهريًا من السلطة.

وتقطن عائلة الأسير يونس في قرية عارة في الداخل المحتل، ويقضي حكمًا بالمؤبد بعد اتهامه بقتل جندي أطلق النار على رأسه من مسافة صفر.

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