الحبس 4 أشهر للمتسلل الاسرائيلي الى الاردن

القدس المحتلة / سما /

قضت محكمة امن الدولة الاردنية اليوم الاثنين بحبس المتسلل الاسرائيلي قسطنتين كوتوف الذي دخل الاراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة في التاسع والعشرين من تشرين اول الماضي عن تهمة جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وجنحة دخول،

وكانت النيابة العامة وجهت له تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي ودخول اراضي المملكة بطريقة غير مشروعة .

جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي المبيضين والقاضي المدني ناصر السلامات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي.

وطلب المدعي العام انزال العقوبة الرادعة بحقه.

ويشار ان الحكم قابلا للطعن امام محكمة التمييز .