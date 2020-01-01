بكين تواصل تطوير الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي

وكالات / سما /

تعتزم بكين تطوير صناعات حديثة ودقيقة ومعقدة في إطار الجهود الحثيثة الرامية لبناء نظام اقتصادي حديث، بحسب ما ذكر عمدة المدينة، تشن جي نينغ، يوم الأحد.

وخلال استعراضه لتقرير عمل حكومته في الدورة السنوية المنعقدة حاليا لمجلس نواب الشعب لبلدية بكين، قال تشن إنه سيتم تطبيق خطة عمل لتطوير صناعة تكنولوجيا الجيل الخامس.

وأوضح عمدة بكين أن المدينة ستسعى جاهدة لإحراز تقدم مطرد في بناء شبكة اتصالات الجيل الخامس، مشيرا إلى أن إضفاء الطابع التجاري على تكنولوجيا الجيل الخامس تسارعت وتيرته في عام 2019، وهو ما تجلى في نشر فيديوهات بتقنية "5جي و 8كيه" لمعرض البستنة الدولي وكأس العالم لكرة السلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا).

وفي العام الماضي، افتتحت بكين 503 كيلومترات من الطرق للمركبات المتصلة الذكية، كما سيتم في هذا العام بناء طرق عرض لاختبارات القيادة الذاتية لمسافات طويلة اعتمادا على تكنولوجيا الجيل الخامس.

كما ستولي المدينة أولوية لصناعة الدوائر المتكاملة وتركز على التصميم والإنتاج المتطورين للشرائح العامة والمتخصصة.

ولفت عمدة المدينة إلى أن بكين بصدد بناء منصة ابتكار مفتوحة المصدر وقائمة على الذكاء الاصطناعي، واعتماد المزيد من سيناريوهات التطبيقات ذات الصلة بخدمات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا.