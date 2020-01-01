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سامسونغ تحدث طفرة في عالم أقراص "إس إس دي"

الإثنين 13 يناير 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تحدث طفرة في عالم أقراص "إس إس دي"


وكالات / سما /

كشفت شركة ‫سامسونغ عن قرص "إس إس دي تي 7 تاتش" الجديد، والذي يعد أول قرص مزود بمستشعر بصمة ‫الإصبع.

ويدعم القرص تأمين البيانات عن طريق كلمة مرور وما يصل إلى أربع بصمات ‫للأصابع.

‫واعتمدت سامسونغ في القرص على ‫تقنية "إن في إم إي" التي تتيح إمكانية نقل البيانات بسرعة أكبر، حيث تصل سرعة ‫نقل البيانات أثناء القراءة إلى 1050 ميغابايت في الثانية وإلى 1000 ‫ميغابايت في الثانية أثناء الكتابة.

‫ويأتي القرص الجديد في جسم من الألومنيوم ولا يتعدى وزنه 58 غراما، ويتحمل السقوط من ارتفاع مترين دون حدوث ‫أية أضرار.

‫ودمجت الشركة مستشعر بصمة الأصابع في شريط ‫الحالة الـLED والذي يوضح معلومات للمستخدم بشأن حالة التشغيل.

‫ويتوفر القرص الجديد بسعات 215 و500 غيغابايت، وبسعة 1 تيرابايت و2 ‫تيرابايت.

#سامسونغ #أقراص

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