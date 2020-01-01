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غزة: تحذير من التلاعب بأسعار الغاز وإتلاف لحوم فاسدة

الإثنين 13 يناير 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تحذير من التلاعب بأسعار الغاز وإتلاف لحوم فاسدة


غزة / سما /

حذرت مباحث التموين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، محطات تعبئة الغاز والموزعين من التلاعب في أسعار الغاز واستغلال المواطنين.

ودعت المباحث في بيان لها، جميع المواطنين في حال وجود أي مخالفة بالخصوص (استغلال، احتكار، رفع تسعيرة) التواصل معها فوراً، حيث خصصت الأرقام التالية: (0598866226, 059-874-2525, 0598705507).

وأشارت إلى أنه سيتم متابعة كافة الموزعين ومحطات التعبئة وتقديم المخالفين للجهات المختصة.

وفي سياق آخر، وصل إلى فريق التفتيش والرقابة على الأغذية بوزارة الصحة بغزة، شكوى عبر الرقم المجاني 103 من أحد المواطنين بخصوص وجود أعمال غير طبيعية في أحد محلات سوق النصيرات وسط القطاع بوقت متأخر.

وبينت الوزارة، أنه على الفور توجه فريق التفتيش والرقابة للمكان، حيث تم ضبط 150 كجم من جناح دجاج مجمد يقوم أصحاب المحل بتذويبه بغرض بيعه على أنه طازج.

وأشارت إلى أنه تم اتلاف الكمية وتحويل الملف للمباحث لاستكمال الاجراءات القانونية.

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