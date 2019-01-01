انتصار جديد لخدمات المغازي في دوري السلة

الوسطى / سما /

حقق خدمات المغازي فوزا هاما 60/85 على شباب البريج، ضمن افتتاحية الجولة الرابعة من دوري جوال 2019_2020 لكرة السلة، والتي أقيمت بصالة المرحوم خلف العجلة بنادي خدمات البريج.

دخل خدمات المغازي المباراة بكل قوة، فظهر أحمد مهدي وإدريس ريان بأفضل صورة، في حين أنتظر لاعبي الشباب للدقيقة الرابعة لتسجيل أول نقاطهم عن طريق باسم النباهين تبعه غسان السيد بثلاثيتين، لكن نتيجة الربع ذهبت لمصلحة المغازي 17/19، بفضل سرعة محمد ابو غزال في الهجمات المرتدة والتصويب من داخل المنطقة.

الربع الثاني استخدم الفريقان سلاح الرميات الثلاثية، فسجل المغازي ثلاثيتين عن طريق أحمد مهدي وثلاثية لمحمد أبو غزال وثنائيات موسى موسى، بينما سجل الشباب ثلاثيتين عن طريق غسان السيد وباسم النباهين، لينتهي الربع لمصلحة المغازي 12/16.

الربع الثالث واصل لاعبي المغازي تألقهم، بينما فقد لاعبي الشباب تركيزهم بسبب الضغط الدفاعي من لاعبي المغازي، فسجل أحمد مهدي ومحمد ابو غزال وموسى موسى وإدريس ريان عن طريق التصويبات الثنائية، لينتهي الربع لمصلحة المغازي 18/27.

الربع الرابع حاول لاعبي الشباب تذليل الفارق، لكن عاب عليهم التسرع في التصويبات بالإضافة للتمريرات المقطوعة، ليستغلها المغازي أفضل استغلال بالتسجيل عن طريق محمد أبو غزال وموسى موسى وموسى أبو غزال، فيما اكتفى الشباب بالتسجيل عن طريق باسم النباهين ثلاثيتين وثنائيتين، لينتهي الربع لمصلحة المغازي 13/23، وبنتيجة إجمالية 60/85.

قاد اللقاء تحكيميا: أحمد القاضي، محمد العالول، تامر قشطة، يوسف العجلة مسجل، محمد الكرنز ميقاتي، أحمد زعرب ميقاتي"24" ثانية.