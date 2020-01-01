حماس تحذر الاحتلال من الاستمرار بسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى

غزة / سما /

حذرت حركة حماس، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجونه.

وحمل فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، الاحتلال كل تبعات هذه السياسة وما ينتج عنها، مؤكدًا أن الأسرى لن يكونوا وحدهم في معركة الحرية وانتزاع الحقوق.

وقال "لن نترك حياتهم لحسن نوايا العدو، فهم عناوين ورموز مقاومة شعبنا الباسلة، فخوض معاركهم والدفاع عن حقوقهم وحريتهم واجب علينا جميعًا".

وأعرب الناطق باسم حماس عن استغرابه واستهجانه لحالة "الصمت للمؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية إزاء هذه الجرائم النكراء للعدو الإسرائيلي بحق الأسرى والتي أودت بحياة أكثر من 60 أسيرًا، وما زال حوالي 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، وتدهور حالتهم الصحية، فقد دخل بعضهم في مرحلة الخطر الشديد نتيجة إضرابه الطويل عن الطعام احتجاجًا على استمرار الاعتقال الإداري بحقهم، وفي مقدمتهم الأسير أحمد زهران".

ودعا تلك المؤسسات للتدخل الفوري والشامل لإنقاذ حياة الأسرى، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف سياسة الإهمال الطبي والعقاب الجماعي بحق الأسرى والأسيرات.

كما دعا الفلسطينيين وفصائلهم وكافة مكوناتهم للبقاء على عهدهم مع الأسرى ونصرتهم ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم بكل قوة، وتوسيع دائرة الفعل الكفاحي والمقاوم بكل الأدوات والأساليب المتاحة، "فما يجري للأسرى من قمع وتعذيب وتنكيل يحتم علينا جميعا القيام بواجبنا الوطني والقيمي والأخلاقي تجاههم".