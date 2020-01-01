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مستشار الامن القومي الامريكي: البيت الابيض يعتزم نشر صفقة القرن قبل الانتخابات

الإثنين 13 يناير 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الامن القومي الامريكي: البيت الابيض يعتزم نشر صفقة القرن قبل الانتخابات


القدس المحتلة / سما /

صرح روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الامريكي بأن البيت الأبيض يدرس نشر خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل الانتخابات الاسرائيلية المقررة في 2 مارس المقبل.


وقال أوبراين في مقابلة مع موقع Axios الإخباري، أن خطط الإدارة الامريكية لا تعتمد على الأزمة السياسية في إسرائيل. "لا أعتقد أن ذلك يعتمد على الانتخابات ونحن لا نحدد أي شيء نقوم به على أساس السياسة الداخلية للفلسطينيين او الإسرائيليين ".


واضاف" من بين السمات المميزة لسياسة الرئيس ترامب الخارجية إصراره على تبني الصفقات الناجحة مضيفا" صفقة السلام ستكون مرنة بالنسبة للاسرائيليين والفلسطينيين.

وفي الأسبوع الماضي، تحدث بيني غانتس زعيم تحالف ابيض ازرق عن توقيت نشر خطة السلام الامريكية، قائلاً: "يمكنني أن أفترض أن هذه المسألة مهمة جدًا بالنسبة للأميركيين كي يتوخوا الحذر وعدم نشرها أثناء الانتخابات.


وفيما يتعلق بإيران ، قال أوبراين إن الرئيس الأمريكي لن يستجيب لطلب ايران بازالة العقوبات قبل الدخول في مفاوضات مستقبلية.

#صفقة القرن #اسرائيل #انتخابات

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