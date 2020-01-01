فيديو.. انتصارات متوقعة للهلال والرياضي وخدمات خانيونس ونماء

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صعدت أندية الهلال وغزة الرياضي وخدمات خانيونس ونماء لدور الـ16 من منافسات كأس قطاع غزة.

واكتسح الهلال نظيره اتحاد جباليا (6-0).

وسجل سداسية الهلال حازم شكشك "هدفين" (13 و50), وبلال شعت (67), وعبد الله الصعيدي (79), وأحمد لبد (85), ووسام سلامة (87).

وشهدت المباراة طرد جلال الفيومي من اتحاد جباليا (41).

غزة الرياضي – العطاء (3-1)

وحقق غزة الرياضي فوزا متوقعا على العطاء (3-1).

وأحرز ثلاثية "العميد" يوسف سالم "هدفين" (10, و73 من ركلة جزاء), وفرج جندية (29), بينما سجل هدف العطاء الوحيد أحمد سهمود (49).

خدمات خانيونس – بيت لاهيا (0-0) (3-1)

وتفوق خدمات خانيونس على بيت لاهيا بركلات الترجيح (3-1), عقب التعادل في الوقت الأصلي (0-0).

وفشل الفريقان بالتسجيل على مدار 90 دقيقة, قبل أن يخطف "الذئاب" بطاقة الصعود بركلات الترجيح (3-1).

نماء – الاستقلال (1-0)

وانتصر نماء على منافسه الاستقلال بصعوبة (1-0).

ويدين نماء بفوزه إلى أحمد المدهون الذي سجل هدف المباراة الوحيد (23).