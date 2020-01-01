تعادل ملحمي بين باريس سان جيرمان وموناكو

وكالات / سما /

فرض فريق موناكو التعادل على نظيره فريق باريس سان جيرمان، بنتيجة 3-3، في قمة الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” بارك دي برانس “.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده الى 46 نقطة ولديه لقاء مؤجل وبفارق 5 نقاط عن مارسيليا الوصيف، في حين رفع موناكو رصيده الى 29 نقطة في المركز الثامن في جدول الترتيب .

واستطاع فريق باريس سان جيرمان أن يسجل هدف التقدم عن طريق، نيمار جونيور في الدقيقة ” 3 “، ثم سجل موناكو هدف التعادل عن طريق، جيلسون مارتينز، في الدقيقة ” 7 “.

وفي الدقيقة ” 13 ” تمكن موناكو من تسجيل هدف ثاني عن طريق، وسان بن يدر، ثم تمكن فريق باريس أن يسجل هدف التعادل عن طريق،فودي بالو توريه بالخطأ في مرماه.

وتمكن باريس سان جيرمان أن يسجل هدف ثالث عن طريق، نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة ” 42 “، ثم تمكن موناكو من تسجيل التعادل عن طريق، إسلام سليماني في الدقيقة ” 70 “.