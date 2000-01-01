بوتشيتينو هو المرشح الرئيسي لتدريب برشلونة

وكالات / سما /

يتصدر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، قائمة المرشحين لتدريب برشلونة خلال الفترة القادمة، وهو الذي قال في إحدى تصريحاته بأنه يُفضل العمل بمزرعة على قيادة الجهاز الفني للبلاوجرانا.

ويُصر برشلونة على إقالة إرنستو فالفيردي، وقد تواصل مع تشافي هيرنانديز ورونالد كومان لكنهما رفضا تولي القيادة الفنية خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع جوسيب ماريا بارتوميو لدراسة خيارات أخرى.

وبحسب محطة “راديو كتالونيا” الإسبانية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو يُراهن على ماوريسيو بوتشيتينو ليكون مدرب برشلونة خلال الفترة القادمة، ولديه (أي بارتوميو) موافقة معظم الإداريين، كما أن غرفة الملابس ترى ذلك بعيون جيدة.

وتُشير جميع التقارير الصحفية، إلى أن برشلونة سيطرد فالفيردي في الساعات القليلة القادمة، إذ يُخطط بارتوميو لإقالة “النملة” قبل المران التدريبي الذي سيقام غداً الاثنين، وإذا لم يُوافق أي اسم على تدريب البارسا، فإنه سيُعين جارسيا بيمينتا مدرب الرديف.

وكان بوتشيتينو قد تعرض للإقالة في توتنهام هوتسبير بسبب تراجع النتائج، مع العلم أنه درّب إسبانيول (الجار اللدود للبارسا)، في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012، ناهيك عن أنه ارتدى قميصه منذ 1994 إلى غاية 2000.