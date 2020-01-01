  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة

الإثنين 13 يناير 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة مواطنين من الضفة، وفتشت عددا من المنازل بعد تحطيم أبوابها.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد المجيد حسن شقيق الأسيرة شذى حسن، من دير السودان شمالا، وعدي الخطيب من قرية بلعين غربا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فهد ياسين من المدينة، والشاب سعد أحمد قاسم من ضاحية اكتابا شرقا، كما فتشت عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي من المدينة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد فهيم عودة (28 عاما)، بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة حبلة جنوبًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمودة محمد حسن زعاقيق (18 عاما)، وكريم عبد الرحمن عبد المجيد عرار (17 عاما)، بعد تفتيش منزلي ذويهما في مناطق الظهر والبياضة ووسط بلدة بيت أمر شمالا.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات ذاتها عميد العزة (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وأحمد عزية (27 عاما) من بلدة الدوحة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

إعلامي كويتي يروي قصة لقائه هنية في الطائرة المتجه نحو مسقط.. اليك تفاصيلها

تيك ديبكا : ترامب يكذب والصواريخ الإيرانية اصابت "عين الأسد" بأضرار جسيمة

من هي الشخصية الإيرانية التي فشل الأمريكيون في اغتيالها يوم مقتل سليماني؟

التربية تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" 2020 (الدورة الأولى)

صور.. أضرار بالملايين في سلاح الجو الإسرائيلي... جرّاء الأمطار!

بالصور.. "إسرائيل" تكشف عن حوامة انتحارية جديدة.. تعرف عليها

هنية يصل إلى سلطنة عمان على رأس وفد قيادي من حركة حماس

الأخبار الرئيسية

سليماني والنخالة

مركز أبحاث إسرائيلي : غياب سليماني سيؤثر على حركة الجهاد

الإعلان عن حل جزئي لأزمة الكهرباء في السلطة الفلسطينية

الناطق العسكري الإسرائيلي يستعرض قدراته أمام المقاومة

إسرائيل تعترف : جريمة قتل الرابي "عمل عدائي"

تيك ديبكا : ترامب يكذب والصواريخ الإيرانية اصابت "عين الأسد" بأضرار جسيمة