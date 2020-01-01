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رد فعل غير متوقع من مذيعة عراقية علمت بوفاة أخيها على الهواء (فيديو)

الإثنين 13 يناير 2020 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رد فعل غير متوقع من مذيعة عراقية علمت بوفاة أخيها على الهواء (فيديو)


وكالات

أظهرت الإعلامية العراقية، سحر عباس، مقدمة برنامج "القرار لكم" على قناة "دجلة" رباطة جأش على الهواء مباشرة خلال تقديمها حلقة أمس الأحد بعد علمها بوفاة أخيها قبيل دخولها الستوديو.

وقالت سحر إن سبب الحزن الواضح عليها هو أنها علمت بوفاة أخيها الكبير، اللواء الركن طارق عباس جميل.

وتابعت: "إنها رغم علمها بوفاة أخيها الأكبر سنا قبل دقائق مـن بدء الحلقة، استمرت في التقديم".

وأضافت: "تعودنا أن حياتنا الشخصية تكون خارج الستوديو، لذا سأستمر في تقديم البرنامج لتوضيح ما يحدث بالبلاد"، مقدمة إعتذراها للمشاهدين.

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