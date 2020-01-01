لجنة الكنيست تجتمع اليوم لبحث حصانة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

تعقد اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جلسة خاصة بشأن الحصانة التي طلبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل اتهامات الفساد الموجهة له.

وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن اللجنة ستعمل على إلغاء القرار الذي يلزم الحصول مسبقًا على موافقة رئيس الكنيست بولي إدلشتاين على إجراء أي نقاش داخل الكنيست خلال العطلة الحالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع رئيس الكنيست من إمكانية عرقلة اجراء النقاش بشأن الحصانة لنتنياهو.

وأكد المستشار القانوني للكنيست ايال يانون، أمس الأحد، أن إدلشتاين لا يملك صلاحية منع التئام اللجنة المنظمة لمناقشة مسألة منح الحصانة لنتنياهو أم لا.

وقدم يانون رأيه القانوني مساء أمس بعد أن ردت محكمة العدل العليا التماسًا رفعه حزب الليكود طالب بمنعه من الانشغال في القضية.

وأعلن ادلشتاين أنه سيحترم القرار على الرغم من معارضته له، وقال "إنه لن يتدخل في هذه القضية الملطخة، ولا علم لديه بالإجراءات والالتماسات المقدمة".

من جهته شرع حزب أزرق- أبيض برئاسة بيني غانتس في التحضيرات لتشكيل هذه اللجنة ومتابعة الموضوع قضائيًا.

وقال الليكود ردًا على ذلك، "إن حزب أزرق- أبيض ينشغل بأمور تافهة ولا يهمه سوى الإطاحة بنتنياهو".