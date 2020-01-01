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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الإثنين 13 يناير 2020 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير السابق فهد ياسين من طولكرم، كما اعتقلت الشاب عماد خالد ياسين عقب اقتحام منزله في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

واقتحم جنود الاحتلال بلدة حبلة قضاء قلقيلية واعتقلوا المواطن محمد فهيم عودة.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال الشاب عبد المجيد حسن، شقيق الأسيرة شذى حسن من دير السودان، إلى جانب الشاب عدي الخطيب من بلعين غرب المدينة.

وجرى اعتقال المواطن حمودة محمد زعاقيق من بيت امر قضاء الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عدي العزة من مخيم الدهيشة، وأحمد خضر مسالمة، إلى جانب المواطن رياض أحمد (45 عامًا) ونجله فادي (19 عامًا) من قرية الرشايدة جنوب شرق المدينة.

#اعتقالات #الضفة #الاحتلال

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