رئيس ورزاء اليابان بالعباءة مع ابن سلمان داخل خيمة (شاهد)

وكالات

ارتدى رئيس وزراء اليابان العباءة السعودية، خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، داخل خيمة بدوية.

وجرى اللقاء الهادئ مع فنجان من القهوة السعودية، في المخيم الشتوي في محافظة العلا شمال غرب المملكة.



وحظي شينزو آبي فور وصوله بترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضا فنية من التراث السعودي الشعبي الذي يقام في المناسبات الخاصة قديما.





وخلال الجلسة التي عقدت في "بيت الشعر"، اطلع آبي على التراث السعودي وثقافته.



وتأتي زيارة آبي للمملكة في إطار جولته في منطقة الشرق الأوسط التي تضم أيضا سلطنة عمان والإمارات.

وسبق أن أرسلت اليابان مدمرتين وطائرة إلى الشرق الأوسط وسط ترحيب سعودي.