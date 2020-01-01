نصف مليار دولار خسائر إسرائيل بسبب الأحوال الجوية العاصفة

القدس المحتلة / سما /

قال اتحاد شركات التأمين في إسرائيل ، إن قيمة الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن العواصف التي ضربت إسرائيل خلال أسبوع بلغت ملياري شيقل إسرائيلي (أكثر من نصف مليار دولار).

وأظهرت البيانات، التي جمعتها الشركات أن الأضرار المقدرة للممتلكات الخاصة تجاوزت حتى الآن مليار ونصف المليار شيقل إسرائيلي، فيما تم تقديم حوالي 50000 مطالبة تعويض قدمها وكلاء التأمين باسم موكليهم إلى شركات التأمين.

وبحسب بيان عممه الاتحاد، تم تقدير قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة بمئات الملايين من الشواقل، وسيتعين على الحكومة الحصول على إذن خاص من وزارة المالية لتحويل مساعدات للبلدات، نظرا لعدم وجود ميزانية معتمدة في إسرائيل بسبب عدم وجود حكومة ثابتة فيها.

ووفقا لبيانات المكتب، فإن أكثر من 25000 سيارة تضررت خلال الأسبوع الماضي بسبب العاصفة، وحوادث الطرق التي نجمت عنها.

وقال ليئور روزنفيلد من مكتب وكلاء التأمين في تصريحات لوكالة أنباء شينخوا فإنه "من المرجح أن يتخطى حجم الضرر الذي لحق بالممتلكات في إسرائيل هذا الأسبوع مليارات الشواقل، بعد اكتمال الدعاوى القضائية في الأيام المقبلة".

وشهدت إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين منخفضا جويا شديدا تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة في عشرات البلدات الإسرائيلية، بالإضافة إلى وفاة سبعة أشخاص على الأقل، بحسب مؤسسة (نجمة داود الحمراء) الطبية.

من جانب آخر ذكرت قناة 12 العبرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي خسر ملايين الشواكل بعد أن تسببت سيول الأمطار الأخيرة بغرق قاعدة عسكرية تابعة له في النقب.

وبحسب القناة، فإن طائرات ومسار خاص بإقلاعها، ومستودعات تحت الأرض لتخزين الطائرات، تعرضت جميعها للغرق بسبب فيضان نهر مجاور للقاعدة بفعل الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن بعض العاملين في المجال الميكانيكي الخاص بالطائرات كادوا يغرقون وتم إنقاذهم من قبل الجنود.