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بيلوسي : التحقيق توصّل إلى أدلة تكفي لعزل ترامب

الإثنين 13 يناير 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيلوسي : التحقيق توصّل إلى أدلة تكفي لعزل ترامب


وكالات

 أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصّلت إلى "أدلة تكفي لعزله"، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

وتلتقي بيلوسي غداً نواب الحزب الديمقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل ترامب على مجلس الشيوخ.

ومنذ قرار مجلس النواب عزل ترامب لم تسلّم بيلوسي مادتي الاتّهام لترامب بممارسة ضغوط على أوكرانيا، كما بعرقلة التحقيق في الكونغرس.

وأكدت رئيسة مجلس النواب أمس أن التأخر في إحالة مادتي الاتّهام حقّق نتائج مهمّة، وقالت "أردنا أن يدرك الشعب ضرورة (مثول) الشهود".

وقالت: "باتت الكرة الآن في ملعبهم، فإما يقومون بذلك (استدعاء الشهود) وإما يدفعون ثمن عدم القيام به".

وأكدت بيلوسي أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتّهامين الموجّهين لترامب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب عزل ترامب، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.

#ترامب #عزل

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