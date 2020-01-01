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حالة الطقس: زخات متفرقة من الأمطار

الإثنين 13 يناير 2020 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: زخات متفرقة من الأمطار


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يكون الطقس اليوم الاثنين، بارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتسجل العظمى في مدينة القدس 12 والصغرى 8.

وفي يوم غد الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما يزيد الاحساس بالبرودة، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح، وتسجل العظمى في مدينة القدس 13 والصغرى 8.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما يزيد الإحساس بالبرودة، وتسجل العظمى في مدينة القدس 14 والصغرى 9.

وفي يوم الخميس لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار فوق بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتسجل العظمى في مدينة القدس 14 والصغرى 9.

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