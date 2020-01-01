عارض قرار إيال يانون.. رئيس الكنيست: لن أتعاون لإنشاء لجنة لمناقشة حصانة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين إنه لا يتفق مع النائب العام للكنيست إيال يانون ولن يمد يد العون لإنشاء لجنة لمناقشة حصانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وتذرع إدلشتاين في مؤتمر صحفي اليوم الأحد وفق القناة 7 العبرية، أن عقد لجنة الكنيست في هذا التوقت سيكون خطأً فادحاً، وأنه لن يسمح بأن يصبح الكنيست ساحة دعاية انتخابية رخيصة من قبل أي حزب إسرائيلي.



وأشار إلى أن اللجنة التنظيمية بالكنيست قررت في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2019 أنه لا يمكن عقد لجنة حصانة نتنياهو إلا بموافقة رئيس الكنيست، بعد تلقي رأي من النائب العام للكنيست.

وأضاف: "بغض النظر عن هوية طالب الحصانة - إنه يستحق الإجراءات القانونية الواجبة".