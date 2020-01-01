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الرئيس يبعث رسالتي تهنئة لنظيره اليوناني ورئيس وزرائه بمناسبة أعياد الميلاد

الأحد 12 يناير 2020 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يبعث رسالتي تهنئة لنظيره اليوناني ورئيس وزرائه بمناسبة أعياد الميلاد


رام الله / سما /

 سلّم سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، رسالتي تهنئة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لرئيس الجمهورية اليونانية بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس وزرائه كرياكوس متسوتاكيس، لمناسبة أعياد الميلاد وحلول العام الجديد 2020.

وأعرب الرئيس في رسالتيه عن تمنياته بأن يأتي العام الجديد بالاستقرار والازدهار والتقدم للشعب اليوناني الصديق، وبالأمن والاستقرار للمنطقة ولكل شعوب العالم، وبالحرية والاستقلال لشعبنا الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية الضمانة الأكيدة لتحقيق الهدف النبيل بالسلام العادل.

واطلع السفير طوباسي، مسؤولين يونانيين خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الرئاسة اليونانية، على جرائم الاستيطان والقرارات الأخيرة ببناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية في محيط القدس ومناطق أخرى من أراضي دولة فلسطين المحتلة والتصريحات المتكررة للحكومة الإسرائيلية حول النوايا بضم مناطق "ج"، الأمر الذي يضيف عمقا لجريمة الاستيطان وانتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي والقرارات الدولية.

وطالب المسؤولين اليونانيين وفق التزاماتهم الدولية القانونية والسياسية بادانة تلك الجرائم والتصريحات التي تحظى بدعم الإدارة الأميركية، والتي تهدد أي مستقبل للاستقرار والأمن وللسلام العادل بالمنطقة.

وأكد ضرورة أن تقترن التصريحات الأوروبية بالأفعال والإجراءات لمحاسبة إسرائيل ودعم توجهات المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية لاحلال العدالة الغائبة منذ أكثر من سبعة عقود، وضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية  تطبيق لمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967.

#الرئيس عباس #الرئيس اليوناني #السفير طوباسي #عيد الميلاد

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