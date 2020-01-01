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"النواب الأردني" يناقش مقترح قانون منع استيراد الغاز الإسرائيلي الأحد المقبل

الأحد 12 يناير 2020 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النواب الأردني" يناقش مقترح قانون منع استيراد الغاز الإسرائيلي الأحد المقبل


عمان /سما/

 قرر مجلس النواب الأردني، عقد جلسة يوم الأحد المقبل، لمناقشة مقترح قانون "منع استيراد الغاز الإسرائيلي".

ودعا رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، خلال جلسة عقدت اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وهيئة الوزارة، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، اللجنة القانونية النيابية إلى التقدم بمقترح قانون لـ"منع استيراد الغاز الإسرائيلي"، وإعطائه صفة الاستعجال.

وطالب اللجنة القانونية رئيساً وأعضاء، بتكثيف الجهد والعمل، من أجل إنجاز الاقتراح بقانون، وفق المذكرة الموقعة من 58 نائبًا، والمتعلقة بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل.

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، إن اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات، مؤكدا ان اللجنة جاهزة لعرض مقترح القانون على مجلس النواب لاتخاذ قراره بشأنه.

#النواب الأردني #استيراد الغاز #اسرائيل #الاردن

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