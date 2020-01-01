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أبو شمالة يهاتف الأسير السوري صدقي المقت مطمئناً على صحته

الأحد 12 يناير 2020 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو شمالة يهاتف الأسير السوري صدقي المقت مطمئناً على صحته


غزة / سما /

هاتف معتمد الساحة في التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة فتح بغزة النائب "ماجد أبو شمالة"، عميد الأسرى العرب الأسير  السوري صدقي المقت الذي أفرج عنه من السجون الاسرائيلية بعد فترة اعتقال بالأسر دام حوالي ثلاثون عاماً خلف القضبان الاسرائيلية.

وقدم أبوشمالة التهنئة للأسير المقت بمناسبة الإفراج عنه مطمئناً على صحته وأحواله متفقداً ظروف الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال، متمنياً الإفراج الفوري والسريع عن كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينين والعرب في السجون الاسرائيلية.

يذكر أن الأسير صدقي المقت من مواليد الجولان السوري المحتل، وأمضى ما يقارب الثلاثين عاماً في السجون الإسرائيلية بتهمة تشكيل. منظمة سرية في الجولان لمقاومة الاحتلال.

وحاولت قوات الاحتلال إبعاده عن الجولان عدة مرات ولكنه صمد ورفض الإبعاد الى سورية، إلا أنه تم الإفراج عنه قبل يومين بعد تدخل دولي للإفراج عنه والعودة لمسقط رأسه وعدم إبعاده.

#ماجد ابو شمالة #غزة #صدقي المقت

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