إصابة شاب من عكا وآخر من الوسط اليهودي بإطلاق نار في نهاريا

القدس المحتلة / سما /

أصيب شاب عربي من مدينة عكا (٢٨ عاما)، وآخر من الوسط اليهودي (١٧ عاما)، بجروح خطيرة، في أعقاب تعرضهما لإطلاق نار، مساء اليوم الأحد، في نهاريا، شمال غربي البلاد.

وقامت الطواقم الطبية بنقل المصابين إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج، فيما وصفت حالتهما بالخطيرة.

من جانبه، ذكر المستشفى أنه استقبل شابين في حالة خطيرة من جراء تعرضهما لإطلاق النار، وأوضح أن "أحدهما يبلغ من العمر نحو 28 عاما من عكا، والآخر يبلغ من العمر نحو 17 عاما من نهاريا".

بدورها، قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة، وذكرت في بيان مقتضب، أن عناصرها شرعت بعمليات المسح والتمشيط في محاولة لإلقاء القبض على مشتبه بهم، مشيرة إلى أن خلفية الجريمة لم تتضح بعد.

وشهد العام 2019 حراكا شعبيا واسعا ضد جرائم القتل في المجتمع العربي، برزت فيه مظاهرة احتجاجية حاشدة في قرية مجد الكروم بمشاركة عشرات الآلاف، نظمتها لجنة المتابعة العليا يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ضد ازدياد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وفي العام 2019 قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد العام قبل الماضي 2017.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها ارتكبت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة والدهس.