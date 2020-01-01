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غزة: الإفراج عن عادل المشوخي غدًا الاثنين

الأحد 12 يناير 2020 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الإفراج عن عادل المشوخي غدًا الاثنين


غزة / سما /

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأحد، بأنه سيتم الافراج عن المثير للجدل عادل المشوخي صباح غد الاثنين.

ووفق المصادر، سيتم الافراج عن المشوخي بعد انتهاء إجراءات المحكمة الموقوف على ذمتها، والمتعلقة بعمله السابق في الأجهزة الأمنية

ولفتت المصادر ذاتها، أنه لم يصدر أمر بالحبس لمدة سنة ونصف بحق المشوخي، مبينة أن توقيفه يعتبر من ضمن إجراءات المحكمة.

وظهر عادل المشوخي في مقطع فيديو مصور وهو يعلن نيته البدء بالإضراب عن الطعام بدءا من اليوم الأحد، وأنه معتقل منذ الـ 26 من الشهر الماضي بعد أن حُكم بالسجن لعام ونصف بتهمة "مناهضة السياسة العامة".

وقال في الفيديو، إنه خرج في اجازة منزلية من السجن يوم الخميس على ان يعود الاحد حيث سيعلن الاضراب عن الطعام، مضيفًا أنه غادر غزة لأكثر من عام وتلقى وعدا من الحكومة بغزة بعد الاعتقال عندما كان في ماليزيا لتلقي العلاج.

#عادل المشوخي #فنان #كوميديا #محكمة

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