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مالية الاحتلال: سنعاني من عجز يصل إلى 4%

الأحد 12 يناير 2020 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية الاحتلال: سنعاني من عجز يصل إلى 4%


القدس المحتلة / سما /

توقعت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد، أن العجز في موازنتها سيصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبل.

ورجحت المالية بان السب يعود لعدم اجراء الحكومة تعديلات على الضرائب والإنفاق بعشرات المليارات.

وقبل عام تقريبًا أصبحت حكومة "إسرائيل" تعاني من جمود سياسي بسبب صعوبة اتخاذ خطوات مالية لأن صلاحيات حكومات تصريف الأعمال محدودة.

ومن المقرر ان تُجري "إسرائيل" في آذار/ مارس المقبل انتخابات ثالثة في أقل من عام وهو ما يعني أن موازنة 2020 لن تعتمد حتى منتصف العام على أقل تقدير.

وخلال تلك الفترة سيتم الإنفاق على أساس موازنة 2019.

#اسرائيل #المالية الاسرائيلية

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