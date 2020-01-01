  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعيين الدكتور طريف عاشور ناطقا رسميا باسم وزارة الصحة

الأحد 12 يناير 2020 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين الدكتور طريف عاشور ناطقا رسميا باسم وزارة الصحة


رام الله / سما /

كلفت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاحد، الدكتور طريف عاشور، بتولي مهام الناطق الرسمي باسم الوزارة.

ويحمل عاشور وهو من مدينة نابلس درجة الدكتوراة في الاعلام الصحي من جامعة عين شمس في القاهرة، وكان قبل هذا التعيين يشغل منصب رئيس وحدة العلاقات العامة في الوزارة.

وأكدت الوزيرة الكيلة على أهمية تعزيز العلاقات مع الإعلام الفلسطيني لإيصال الرسائل الصحية والمعلومات اللازمة بدقة للجمهور.

بدوره، تعهد عاشور بالعمل مع زملائه في وزارة الصحة لتقديم افضل ما يمكن من خدمات لشعبنا الفلسطيني لتثبيت وجوده على أرضه، ضمن خطط حكومة الدكتور محمد اشتية وتوجيهات وزيرة الصحة الدكتور الكيلة.

#وزارة الصحة #طريف عاشور

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الدولة التي نزعت فتيل الحرب بين طهران وواشنطن في اللحظات الأخيرة!

من هي الشخصية الإيرانية التي فشل الأمريكيون في اغتيالها يوم مقتل سليماني؟

محامي زوج نانسي عجرم يكشف سر الـ"17 طلقة".. ويوضح حقيقة علاقتها باللص

محاكاة إسرائيلية لـ3 سيناريوهات لمستقبل التوتر الايراني الأمريكي.. اليك تفاصيلها

هنية يصل إلى سلطنة عمان على رأس وفد قيادي من حركة حماس

معلومات استخباراتية إسرائيلية ساهمت باغتيال سليماني

موقع عبري: سلطات الاحتلال تستأنف ضخ الغاز إلى غزة

الأخبار الرئيسية

0

إعلامي كويتي يروي قصة لقائه هنية في الطائرة المتجه نحو مسقط.. اليك تفاصيلها

ملادينوف: لا توجد عملية سلام في الشرق الأوسط وعملنا يتركز على منع حرب في غزة!

نتنياهو يهدد: لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.. ماذا قال عن متظاهري طهران؟

من هي الشخصية الإيرانية التي فشل الأمريكيون في اغتيالها يوم مقتل سليماني؟

523688C

تقرير : خسائر كبيرة لحقت بالاراضي الزراعية في غزة بعد فتح الاحتلال سدوده