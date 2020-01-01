تعيين الدكتور طريف عاشور ناطقا رسميا باسم وزارة الصحة

رام الله / سما /

كلفت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاحد، الدكتور طريف عاشور، بتولي مهام الناطق الرسمي باسم الوزارة.

ويحمل عاشور وهو من مدينة نابلس درجة الدكتوراة في الاعلام الصحي من جامعة عين شمس في القاهرة، وكان قبل هذا التعيين يشغل منصب رئيس وحدة العلاقات العامة في الوزارة.

وأكدت الوزيرة الكيلة على أهمية تعزيز العلاقات مع الإعلام الفلسطيني لإيصال الرسائل الصحية والمعلومات اللازمة بدقة للجمهور.

بدوره، تعهد عاشور بالعمل مع زملائه في وزارة الصحة لتقديم افضل ما يمكن من خدمات لشعبنا الفلسطيني لتثبيت وجوده على أرضه، ضمن خطط حكومة الدكتور محمد اشتية وتوجيهات وزيرة الصحة الدكتور الكيلة.