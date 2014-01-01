منظمة إسرائيلية: الجيش لا يراقب دخول الفلسطينيين لـ"إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

قالت حركة "إذا كنت تريد" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي لا يراقب حركة الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل.



وأوضحت الحركة وفق القناة 7 العبرية، أن البيانات مقلقة باتعدام تطبيق القانون لدى سلطات إنفاذ القانون في دخول الفلسطينيين من سكان مناطق السلطة الفلسطينية الذين يدخلون إسرائيل بموجب تصاريح.



وقال مكتب التنسيق المحلي بشأن تصاريح الفلسطينيين، إنه لا يوجد أي إجراء للإشراف على وصول أي مستلم تصريح إلى مكان أقامته أو عمله.



وذكر المكتب أنه بين عامي 2014 و2019 تم منح 2.645696 تصاريح دخول للفلسطينيين من الضفة و 337807 تصاريح لسكان غزة.



وأشار إلى أن التصاريح الممنوحة للعمل ومرافقة مرضى وللعلاج الطبي، وللرحلات وقضاء العطلاء العائلة والإجازات، ومنها تصاريح لم شمل وأخرى لكبار رجال الأعمال ولحفلات الزفاف وللصلاة في المسجد الأقصى، وغيرها لصلوات الجمعة وحضور المؤتمرات وغيرها لصالح المنظمات الإغاثية.



وردت الحركة على بيانات مكتب التنسيق بأن ما يحدث هو مقامرة على حياة الإسرائيليين، وأنه يجب على أجهزة الأمن الإسرائيلية اتخاذ إجراءات في أقرب وقت ممكن لتغيير الوضع الحالي.