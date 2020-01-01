وفد من "حماس" برئاسة هنية يعزي بوفاة السلطان قابوس

مسقط /سما/

قدم وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، واجب العزاء لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد برحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد باسم الشعب الفلسطيني وباسم الحركة.

واستحضر هنية مواقف السلطان قابوس رحمه الله في مختلف المراحل والمحافل في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما قدم رئيس الحركة والوفد المرافق التهاني لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد على الثقة وتوليه قيادة السلطنة، متمنياً لجلالته التوفيق والسداد، وللسلطنة في عهده الميمون مزيداً من الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد هنية خلال لقائه مع جلالة السلطان أن شعبنا الفلسطيني سيبقى على العهد، محافظاً على القدس والأقصى والمقدسات، متمسكاً بحقوقه وثوابته الوطنية.

من جهته أعرب جلالة السلطان عن شكره لهذه الزيارة، مؤكداً استمراره على نهج السلطنة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وضم وفد قيادة حركة "حماس" أعضاء المكتب السياسي نزار عوض الله، وحسام بدران، وعزت الرشق.