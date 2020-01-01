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"يسرائيل هيوم": هذا ما سيحدث لو سقط صاروخ نووي على تل أبيب أو القدس

الأحد 12 يناير 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يسرائيل هيوم": هذا ما سيحدث لو سقط صاروخ نووي على تل أبيب أو القدس


القدس المحتلة / سما /

توقعت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، أنه في حال سقط صاروخ نووي على مدينة تل أبيب فإن أكثر من 84,000 شخص سوف يموتون على الفور، بالإضافة لـ 250,000 ألف مصابا.

وقالت الصحيفة إنه حسب التقديرات ستنهار المنازل السكنية ضمن دائرة نصف قطرها 7 كلم، وعلى مسافة ما يصل إلى 57 كلم ستتدمر النوافذ الزجاجية في المنازل وقد تكون هناك إصابات طفيفة.

وأضافت أنه إذا كانت الضربة في وسط تل أبيب، فإن مناطق جفعتايم ورامات جان وبني براك سيطالها الضرر أيضًا نتيجة للانفجار الضخم.

وأشارت أنه لو سقط صاروخ نووي على القدس  فإن أكثر من 181,000 شخص سوف يموتون على الفور، بالإضافة لـ 341,000 ألف مصاب، والضرر سيطال منطقة بيت شيمش و رام الله وأبو ديس.

ترجمة: مؤمن مقداد

#اسرائيل #تل ابيب #القدس #صاروخ نووي

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