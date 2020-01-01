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الرئيس يقدم العزاء للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور بوفاة السلطان قابوس

الأحد 12 يناير 2020 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يقدم العزاء للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور بوفاة السلطان قابوس


مسقط /سما/

قدّم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، العزاء لسلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، بوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه  فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة والشعب العماني الصبر  والسلوان.

وأكد الرئيس أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قائدا وزعيما من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا امتنا بحكمة واتزان، مشيدا بما حققته السلطنة الشقيقة في عهده من نهضة شاملة وتطور كبير في مختلف المجالات.

من جانبه،  أعرب سلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق آل سعيد، عن خالص شكره للرئيس والوفد المرافق على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة، داعيًا الله عز وجل أن يجنب سيادته والشعب الفلسطيني كل سوء  ومكروه، مؤكدا عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان الرئيس، قد وصل اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى لتقديم التعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، واستقبله على أرض المطار سمو السيد حمد بن ثويني آل سعيد، وجبر الخنجري مدير المراسم السلطانية.

ورافق الرئيس، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، وسفير فلسطين لدى عمان تيسير جرادات.

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