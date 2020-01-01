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مناورة عسكرية واسعة للواء جفعاتي استعدادًا للحرب المقبلة

الأحد 12 يناير 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورة عسكرية واسعة للواء جفعاتي استعدادًا للحرب المقبلة


القدس المحتلة / سما /

أكد مراسل "إسرائيلي"، اليوم الاحد، ان لواء جفعاتي التابع لجيش الاحتلال يستعد لإجراء أضخم مناورة عسكرية منذُ تأسيسه، تحاكي معركة شرسة على الجبهتين الشمالية والجنوبية لفلسطين المحتلة.

وأوضح المراسل أمير بوخبوط، ان لواء جفعاتي يستعد لإحدى التدريبات المهمة منذ اقامته خلال الايام المقبلة، مشيرًا إلى ان التدريب سيشمل : حرب تنطوي على تحديات الأنفاق , والحوامات والعبوات وطائرات بدون طيار، وستشارك في التدريب مدرعات النمر ذات العجلات ، وكذلك سيتم التدريب على الحرب النفسية خلال التواجد في ارض العدو.

وقال بوخبوط، :"بينما الحديث ​​عن ترتيبات مع حماس، وعن حزب الله، رغم اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فإن جيش الاحتلال يستعد لحرب قريبة". مضيفًا، ان التدريب سيكون داخل منطقة مليئة بالاستشهاديين والطائرات بلا طيار وقذائف الهاون والصواريخ المختلفة، والقتال على سيناريو هجوم الانفاق.

وفي المقابل، قال قائد لواء جفعاتي العميد إيتسيك كوهين، إن مهمة التدريب خلق مقاتلين، قادرين على القتال داخل اعماق أرض المعركة.

#مناورة عسكرية #جيش الاحتلال #لواء جفعاتي

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