توزيع المناصب الادارية لمجلس إدارة ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني الجديد

الخليل / سما /

عقد مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني المنتخب في دورته السابعة امس اجتماعه الأول تم خلاله توزيع المناصب الادارية على الاعضاء الجدد على النحو التالي:- عامر زهير خالد العسيلي/ رئيساً, مشهور سعيد ابراهيم ابو خلف/ نائبا للرئيس , حازم عبد الحليم محمد شاور التميمي/ اميناً للسر , خالد محمد تيسير عمر بدر/ اميناً للصندوق, وعضوية كل من مروان داود عثمان القصراوي, سعدي محمد عبد الهادي السراحنة, احمد غازي داود القواسمة, مازن محمد محمود زغير, ايمن محمد صادق نيروخ, بلال حسن بدوان سنقرط, فايز محمد عبد الغني العملة, ومحمود راتب محمد الاشهب.