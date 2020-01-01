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تميم خلال لقائه بروحاني: الحل الوحيد لتخفيف التصعيد هو طاولة الحوار

الأحد 12 يناير 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تميم خلال لقائه بروحاني: الحل الوحيد لتخفيف التصعيد هو طاولة الحوار


طهران /سما/

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأحد، إن لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني كان جيداً ومثمراً.

وأوضح تميم، في تصريح صحفي، أنه أثناء لقائنا تحدثنا عن تطوير العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلته قناة "الجزيرة" مباشر.

ووصف العلاقة مع طهران بأنها تاريخية وشهدت تطورات كبيرة، مشيراً إلى أن القنوات بيننا دائماً مفتوحة.

وثمن موقف الجمهورية الإيرانية خلال السنوات الماضية لتقديمها كل التسهيلات، مؤكداً ان الزيارة جاءت في وقت حساس بالمنطقة واتفقنا على أن الحل الوحيد هو تخفيف التصعيد من الجميع واللجوء للحوار.

#قطر #ايران #روحاني #تميم بن حمد #واشنطن

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