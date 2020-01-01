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وزير الأشغال يلتقي مجلس إدارة سكان برج المجمع الايطالي

الأحد 12 يناير 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال يلتقي مجلس إدارة سكان برج المجمع الايطالي


غزة / سما/

التقى وزير الاشغال العامة والاسكان محمد زيارة، بمجلس ادارة سكان برج المجمع الإيطالي، حيث أطلعهم على آخر مستجدات إعادة اعمار مشروع المجمع الايطالي.

وأكد زيارة على أن كافة الإجراءات يتم متابعتها بشكل مستمر مع المختصين في الحكومة الإيطالية وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها في متابعة كافة الامور الفنية المتعلقة بالمشروع مطمئناً أبناء شعبنا الفلسطيني وسكان برج المجمع الايطالي بمواصلة الحكومة الفلسطينية لجهودها في اعادة إعمار البرج الايطالي.

وقرر زيارة اعتبار مجلس ادارة البرج برئاسة عبد الكريم الغرباوي لجنة استشارية للوزير لمتابعة وتسريع البدء في تنفيذ المشروع.

#وزير الأشغال #غزة #المجمع الايطالي #محمد زيارة

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