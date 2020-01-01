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استعرض الاوضاع بغزة.. ضابط إسرائيلي: يجب إشراك المجتمع الدولي بتعزيز الأمن

الأحد 12 يناير 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
استعرض الاوضاع بغزة.. ضابط إسرائيلي: يجب إشراك المجتمع الدولي بتعزيز الأمن


القدس المحتلة / سما /

قال الضابط الإسرائيلي المسؤول عن تنسيق تفاهمات التسوية مع حماس في قطاع غزة، إنه يجب عقد اجتماعات مع المجتمع الدولي للاستمتاع بالسلام الأمني في المنطقة.

وأضاف "رئيس الدائرة المدنية لدى مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية"، والمسؤول عن سير تفاهمات التسوية مع حماس في قطاع غزة، الضابط شارون بيتون: "إن التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي سيساعد على تعزيز الاجراءات المدنية والعيش بسلام وأمن في المنطقة".

جاءت أقوال الضابط بيتون اثناء اجتماعه مع نواب هولنديين من حزب "الاتحاد المسيحي" الذي يعتبر حزبا صغيرا، بالتعاون مع المنظمة الهولندية "مسيحيون من أجل إسرائيل" (CVI)، بهدف تعاون المجتمع الدولي للوضع في قطاع غزة، ومنع التدهور الإنساني المستمر في المنطقة والحفاظ على الاستقرار.

واستعرض الضابط خلال الاجتماع الوضع المدني في قطاع غزة وأوضح الترتيبات المدنية التي تتخذها إسرائيل، من أجل تخفيف الوضع.

وفقا للضابط بيتون، جاء النواب الهولنديون للتعرف على الوضع المدني في قطاع غزة، كجزء من الأنشطة المستمرة لمنع المزيد من التدهور الإنساني، مؤكدًا "أعتقد أنه من خلال الحفاظ على تعاون وثيق مع المجتمع الدولي وعقد مثل هذه الاجتماعات، يمكننا الاستمرار في دفع التدابير المدنية التي نشهدها ونحيا بسلام وأمن في المنطقة".

#غزة #تفاهمات #الامن #المجتمع الدولي #جيش الاحتلال

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