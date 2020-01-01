ملادينوف: لا توجد عملية سلام في الشرق الأوسط وعملنا يتركز على منع حرب في غزة!

غزة / سما /

قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، أنه ومنذ عام 2015 لا توجد عملية سلام في الشرق الأوسط ، وأشعر أن الكثير من عملنا حاليًا يركز أكثر على منع الحرب في غزة .

وأضاف ملادينوف في حوار مع قناة الجزيرة الانجليزية :" لا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني - لأسباب مختلفة - في وضع يتيح لهما بالفعل الدخول في مفاوضات ذات مغزى ، أشعر أن الكثير من عملنا حاليًا يركز أكثر على منع الحرب في غزة ، والحفاظ على الإجماع على المستوى الدولي قدر الإمكان حول كيفية حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، والعمل بهدوء حقًا لتهيئة الظروف لقيادة المستقبل من كلا الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات بطريقة هادفة. "

وتابع ملادينوف :" في النهاية لديك مليوني شخص في غزة ، وثلاثة ملايين شخص في الضفة الغربية وهم لن يذهبوا الى أي مكان ، بقدر ما تتمتع اسرائيل بحق البقاء في الارض بين النهر والبحر وكذلك يتمتع (الفلسطينيون) بذلك الحق".

أخشى كل يوم أننا على بعد أيام فقط من حرب اخرى في غزة.

ملادينوف يشاطر مخاوفه حول مستقبل المنطقة والوضع في غزة قائلا :" أنا خائف جدًا ؛ إذا نظرت إلى بقية الشرق الأوسط ، إذا نظرت إلى العراق ، وإذا نظرت إلى سوريا ، إذا تركت مجتمع طويل وهو مهمش وضعيف ومحروم ومنفصل ومغلق ، فإن هذا المجتمع سينهار ويصبح أرضًا خصبة للمتطرفين ، ولا نريد أن نرى ذلك يحدث ".