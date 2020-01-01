مؤسسات مخيم عسكر القديم تبحث مع "كهرباء الشمال" تطوير الشبكة

نابلس / سما /

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال المهندس محمد شنار والمدير العام المهندس أسعد سوالمة في مقر الإدارة العامة للشركة امس وفدا من لجنة الفعاليات والمؤسسات في مخيم عسكر القديم شرق نابلس .

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون فيما يخص تطوير وتصويب الأوضاع الكهربائية في المخيم، وتنفيذ بعض الأمور الفنية هناك.

بدوره أكد المهندس الشنار أن الشركة على استعداد للبدء بشكل فوري في معالجة ما يلزم ضمن القدرات التي تمتلكها الشركة وبالتحديد في مجال تغيير الكوابل او استبدال الشبكات لضمان استقرار التيار الكهربائي ووصوله لكافة المشتركين.

وأشار الى أن الشركة تعاني بشكل حقيقي من نقص القدرة الكهربائية من المصدر "القطرية الإسرائيلية" وتبذل جهودا عالية في سبيل إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن.

وأضاف ان الشركة وضعت خطة متكاملة للبدء في التخطيط لمشاريع استراتيجية من شأنها حماية الوضع الكهربائي وضمان موثوقيته.

وخلال اللقاء، أكد المهندس سوالمة أن الشركة تعمل في جميع المناطق التي تعمل بها ضمن سياسة واحدة عادلة، وتتابع بشكل مستمر المتطلبات في هذه المناطق.

وقال سوالمة: "نعطي اهتماما بالغا لكافة متطلباتكم وندرسها وننفذها وفق الأهم، حيث سيتم الأخذ بكافة الملاحظات والاقتراحات المطلوبة وسنعمل على انهائها في أقرب وقت ممكن".

وطرح المجتمعون عدة قضايا تتعلق بتطوير الشبكة واستبدال بعض الخطوط الرئيسية، بما يضمن استمرار آمن ومستقر للكهرباء .