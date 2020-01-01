محلل إسرائيلي: ربط إسرائيل باغتيال سليماني قد يؤدي لهجوم إيراني!

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري الإسرائيلي لقناة 12 العبرية، روني دانييل، إن التقارير التي أوردتها الشبكات الأمريكية حول تورط إسرائيل في نقل معلومات أدت لاغتيال قاسم سليماني، قد تؤدي إلى هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية.



واعتبر دانييل، أن ربط إسرائيل باغتيال سليماني قد يؤدي إلى هجوم إيراني، وهذا أمر سلبي.

واستدرك المحلل العسكري، أن الإيجابي في هذ الأمر، هو إظهار قوة إسرائيل استخباراتيا، ويوضح للإيرانيين أنه لا يمكنهم فعل ما يريدون في الشرق الأوسط وأن أفعالها لها عواقب، وأنهم أكثر عرضة للخطر.



وبحسب دانييل، "فإن دولًا عظمى باتت تعتمد على المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية المتقدمة".