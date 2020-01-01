الجيش السوري يستعد لشن الهجوم العسكري الأوسع في ريف وضواحي حلب

دمشق/وكالات/

أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد بأن الجيش السوري استكمل استعداداته لبدء عملية عسكرية في ضواحي حلب وريفها.

وأوضحت صحيفة “الوطن” السورية أن هذه العملية ستضع الطريق الدولي الذي يصل حلب بحماة، وفق “اتفاق سوتشي” 2018، في الخدمة و”تؤمن الجبهات الغربية للمدينة من الإرهاب”.

وكشف مصدر ميداني عن استقدام الجيش السوري أرتالا عسكرية جديدة، بينها صواريخ حديثة لم تستخدم في حلب من قبل، إلى خطوط تماس الجبهات الغربية من المدينة وإلى ريف المحافظة الجنوبي، لتضاف إلى التعزيزات السابقة التي أرسلت في وقت سابق؛ إيذانا ببدء عملية عسكرية متوقعة في أي لحظة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش نفذ أمس رميات صاروخية ومدفعية استهدفت مقار وتحركات المسلحين في ريفي حلب الغربي والجنوبي.