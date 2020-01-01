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نشيد بشجاعة المتظاهرين في شوارع طهران

نتنياهو يهدد: لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

الأحد 12 يناير 2020 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهدد: لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أي أسلحة نووية.
ورحب نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، بالعقوبات الأميركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران.
واتهم إيران بأنها تكذب بشأن الاتفاق النووي، كما كذبت في قضية الطائرة الأوكرانية حيث كانت تعلم منذ البداية أنها هي من أسقطتها.
وأوضح نتنياهو “إيران لا تقمع شعبها وتمارس الإرهاب في الشرق الأوسط فحسب، بل أنها تسببت في مقتل 176 شخصا، ثم خرجوا ليكذبوا على المجتمع الدولي”.
وأكد دعمه للمحتجين في إيران حيث قال، “نشيد بشجاعة المحتجين في شوارع طهران ، إنهم يستحقون الحرية”.

#نتنياهو #ايران #نووي #محتجين

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