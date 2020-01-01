إنتر ميلان يتقدم بعرض رسمي لضم إريكسن

وكالات / سما /

تقدم إنتر ميلان الإيطالي بعرض رسمي لضم الدنماركي كريستيان إريكسن من نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

و أفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن الإنتر ينتظر رداً من وكيل أعمال اللاعب الدنماركي من أجل حسم الأمور في الصفقة.

و يأمل أفاعي ميلانو في الحصول على رد إيجابي من وكيل إريكسن قبل التطرق للتفاوض مع توتنهام بشأن الحصول على توقيع اللاعب هذا الشهر.

و يظن الإنتر أن النادي بذل كل ما في وسعه من أجل التوصل إلى اتفاق يضم بموجبه إريكسن للفريق في يناير الجاري علماً بأنه حر في التفاوض مع أي ناد علناً لدخوله فترة الستة أشهر الحرة في عقده مع توتنهام حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو المقبل.

و يريد الإنتر أن يضم اللاعب في يناير الجاري حيث يتوقع أن يكون هناك منافسة شرسة على ضمه مجاناً في نهاية الموسم من ريال مدريد ، يوفنتوس و باريس سان جيرمان الفرنسي.

و شارك إريكسن في تشكيلة توتنهام الأساسية في المباراة التي خسرها الفريق أمس في ميدانه أمام ليفربول بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي.