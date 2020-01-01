  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جوارديولا يؤكد رحيل ديفيد سيلفا عن مانشستر سيتي

الأحد 12 يناير 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يؤكد رحيل ديفيد سيلفا عن مانشستر سيتي


وكالات / سما /

نفى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، دخول الميركاتو الشتوي الجاري، لشراء بديل للاعبه ديفيد سيلفا.

وأكد جوارديولا رحيل مواطنه ديفيد سيلفا، عن صفوف مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، بعد عشر سنوات قضاها ضمن صفوف الفريق.

وينتهي تعاقد سيلفا البالغ من العمر 34 عاماً في الصيف المقبل، ويبدو أنه أتفق مع النادي على أن مستقبله سيكون في مكان أخر.

وأكد جوارديولا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، وأبرزتها صحيفة “إكسبريس“، ثقته التامة في لاعبه الشاب فيل فودين لخلافة ديفيد سيلفا.

وقال المدير الفني لمانشستر سيتي: “فيل لاعب لا يصدق، لكن مازال لديه بعض الأمور لتحسينها، في بعض الأوقات يستغرق وقتاً لفهم ما يجب عليه فعله تماما، وأحياناً يجب عليك التحلي بالصبر”.

وأضاف: “لكن عندما أقول عدة مرات أن ديفيد سيلفا سوف يغادر هذا الموسم ولن نشتري أي لاعب في مركزه، ذلك لأن لدينا فودين”.

وتابع: “نحن نثق في فيل فودين، إذا لم نكن نؤمن له لدخلنا السوق لشراء بديلاً لسيلفا، لكن لدينا فيل”.

وأختتم: “إنه اللاعب الذي سيحصل على دقائق سيلفا، أو ربما يتعين عليه القتال مع دي بروين وجوندوجان وبرناردو، الذين يمكنهم جميعاً اللعب في هذا المركز”.

#مانشستر سيتي #جوارديولا

الأكثر قراءة اليوم

تعرف على الدولة التي نزعت فتيل الحرب بين طهران وواشنطن في اللحظات الأخيرة!

تعرف على وصية السلطان العماني الراحل قابوس قبل وفاته

بدء التسجيل رسمياً .. رابط المنحة التركية 2020 وأبرز شروطها الجديدة !

"أسوشيتد برس: واشنطن تدرس حظر دول من دخول أراضيها ... بينها إيران و4 دول عربية!

بالفيديو.. آلاف الإيرانيين يطالبون المرشد الاعلى "خامنئي" بالرحيل

محاكاة إسرائيلية لـ3 سيناريوهات لمستقبل التوتر الايراني الأمريكي.. اليك تفاصيلها

محامي زوج نانسي عجرم يكشف سر الـ"17 طلقة".. ويوضح حقيقة علاقتها باللص

الأخبار الرئيسية

من هي الشخصية الإيرانية التي فشل الأمريكيون في اغتيالها يوم مقتل سليماني؟

هنية يصل إلى سلطنة عمان على رأس وفد قيادي من حركة حماس

موقع عبري: سلطات الاحتلال تستأنف ضخ الغاز إلى غزة

معلومات استخباراتية إسرائيلية ساهمت باغتيال سليماني

الكشف عن سيناريوهات صعبة للغاية ناقشها الكابنيت بشأن الجنايات الدولية