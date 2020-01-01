جوارديولا يؤكد رحيل ديفيد سيلفا عن مانشستر سيتي

وكالات / سما /

نفى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، دخول الميركاتو الشتوي الجاري، لشراء بديل للاعبه ديفيد سيلفا.

وأكد جوارديولا رحيل مواطنه ديفيد سيلفا، عن صفوف مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، بعد عشر سنوات قضاها ضمن صفوف الفريق.

وينتهي تعاقد سيلفا البالغ من العمر 34 عاماً في الصيف المقبل، ويبدو أنه أتفق مع النادي على أن مستقبله سيكون في مكان أخر.

وأكد جوارديولا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، وأبرزتها صحيفة “إكسبريس“، ثقته التامة في لاعبه الشاب فيل فودين لخلافة ديفيد سيلفا.

وقال المدير الفني لمانشستر سيتي: “فيل لاعب لا يصدق، لكن مازال لديه بعض الأمور لتحسينها، في بعض الأوقات يستغرق وقتاً لفهم ما يجب عليه فعله تماما، وأحياناً يجب عليك التحلي بالصبر”.

وأضاف: “لكن عندما أقول عدة مرات أن ديفيد سيلفا سوف يغادر هذا الموسم ولن نشتري أي لاعب في مركزه، ذلك لأن لدينا فودين”.

وتابع: “نحن نثق في فيل فودين، إذا لم نكن نؤمن له لدخلنا السوق لشراء بديلاً لسيلفا، لكن لدينا فيل”.

وأختتم: “إنه اللاعب الذي سيحصل على دقائق سيلفا، أو ربما يتعين عليه القتال مع دي بروين وجوندوجان وبرناردو، الذين يمكنهم جميعاً اللعب في هذا المركز”.