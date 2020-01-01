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غرامات تجاوزت 54 ألف شيقل بحق الأسرى الأطفال في "عوفر" الشهر الماضي

الأحد 12 يناير 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن مجموع الغرامات التي فُرضت بحق الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر" خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي قد تجاوزت 54 ألف شيقل.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تم إدخال 38 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال في "عوفر" الشهر الماضي، علما بأن عدد الأسرى القابعين حالياً في المعتقل 82 طفلا موزعين على قسمين.

وأضافت، ان عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 20 قاصرا، وتراوحت أحكامهم ما بين أسبوع إلى 23 شهراً، بالإضافة إلى أسير طفل صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، منوهة إلى أنه خلال العام المنصرم أدخلت سلطات الاحتلال إلى "عوفر" 379 قاصرا.

واعتبرت أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من انتهاكات بحق الأسرى الأطفال كفرض غرامات مالية باهظة مقرونة بأحكام عالية، ما هو إلا إجراء انتقامي وعقاب تعسفي يمارسة الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، وذلك للتضييق عليهم واثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصاية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني.

#هيئة شؤون الأسرى #عوفر

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